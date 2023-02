In un anno 112 incidenti stradali

E’ stato un anno intenso dal punto di vista della sicurezza. Sono stati 112 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia municipale, 355 i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, 910 quelli circolanti senza la revisione. Sono stati avviati anche 220 procedimenti dopo i controlli ambientali; 30 le sanzioni per uso del cellulare, pratica spesso causa di incidenti stradali. Sono stati effettuati circa 500 servizi con personale appiedato, oltre 50 servizi di ordine pubblico, su disposizione del Questore, congiunti con polizia, carabinieri e guardia di finanza in centro soprattutto il venerdì e il sabato pomeriggio, tuttora in corso e confermati per la stagione. Si continua a lavorare sulla strutturazione del Comando perché è ancora in atto il turnover del personale: è stata attivata una procedura di mobilità che al momento ha visto l’assunzione di due nuovi agenti più un interscambio con il comune di Fermo. Nel 2023 si continuerà con il rafforzamento del personale. Attualmente in organico sono presenti 25 operatori di cui quattro ufficiali, due ausiliari del traffico e tre impiegati amministrativi fondamentali per il disbrigo dei tanti impegni di carattere burocratico. E’ entrata a pieno regime la digitalizzazione incidenti stradali, che permette la rilevazione informatizzata ed è stata riammodernata la centrale operativa. "Dopo il Covid la polizia locale è tornata a svolgere controlli contro l’abuso di alcool – afferma l’assessore Gatto –. Il Comando si è dotato di un nuovo etilometro che viene utilizzato in particolare nei fine settimana. Presto sarà incrementato anche il parco auto".