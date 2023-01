In un anno mille segnalazioni di cinghiali in provincia

In un anno quasi mille segnalazioni per la presenza di cinghiali nel territorio provinciale. A rendere noto il dato è la polizia provinciale che martedì ha partecipato ad una riunione della commissione consiliare salute, servizi sociali e ambiente del Comune di Ancona insieme ad altri organi preposti per la vigilanza sulla fauna selvatica. Nel dettaglio il 2022 si è chiuso con 947 segnalazioni arrivate agli agenti, per 47 comuni di cui si compone il territorio. Tra queste ci sono anche quelle che riguardano il parco pubblico di Monte Marino, ad Ancona, dove il Ctp3 ha affisso recentemente dei cartelli per avvisare del pericolo attraversamento dei cinghiali molto a ridosso delle abitazioni. Cartelli che però il Comune non avrebbe autorizzato, come anche la pubblicazione dei numeri della polizia provinciale da chiamare in caso di avvistamenti. Per far fronte ad un problema più che reale, quello dell’invasione degli ungulati molto a ridosso del centro abitato (gli avvistamenti riguardano il parco di Villa Beer alle Grazie, Vallemiano, l’area verde all’ex Crass al Piano, il parco Belvedere di Posatora), martedì è stata convocata la commissione consiliare presieduta dalla consigliera Mirella Giangiacomi. Alla riunione erano presenti anche Regione, Parco del Conero, polizia provinciale e carabinieri forestali del Conero. "Va capito come poter intervenire nelle aree urbane – spiega Giangiacomi – perché il protocollo firmato con la Regione nel 2021 va aggiornato ed è carente su questo punto. Bisognerà agire su più fronti, con catture ma anche su chi abbandona rifiuti in strada o dà da magiare agli animali perché anche questo attira i cinghiali in città".

ma. ver.