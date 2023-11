"In un anno perse 50 aziende: 1.100 lavoratori in crisi economica"

"La Vallesina ha perso 50 aziende nell’ultimo anno e ci sono 1.100 lavoratori che, per via del ricorso alla cassa integrazione stanno perdendo un salario già basso e fanno fatica ad arrivare a fine mese". Il grido d’allarme arriva dalla Fiom Cgil in occasione dello sciopero generale di domani per il quale la manifestazione si terrà proprio a Jesi da dove vengono le preoccupazioni più grandi per la nuova crisi del settore metalmeccanico. "Siamo preoccupati – commenta Sara Galassi, segretaria generale Fiom Cgil Marche, accanto ai delegati Rsu e ai lavoratori di Cnh ed ex Caterpillar – il settore è in difficoltà. Alla Cnh è partita la cassa integrazione per dieci giornate al mese e così sarà anche nel primo semestre del prossimo anno, mentre all’ex Caterpillar oggi Imr sta andando molto a rilento di processo il reindustrializzazione. A due anni dal passaggio di proprietà all’Imr non si intravvede l’avvio del processo produttivo e un centinaio di lavoratori vivono con meno di mille euro di salario al mese. L’azienda – spiega Galassi – ha comunicato l’intenzione di procedere a un altro anno di cassa integrazione (il secondo scade a giugno, ndr), ma in questo modo, viene meno il rispetto dell’accordo secondo il quale in questo periodo di novembre i lavoratori sarebbero dovuti tornare in attività (oggi al lavoro ci sono solo 8 impiegati, ndr). Tra i lavoratori c’è incertezza oltre all’importante perdita di salario".

"In Cnh – le fa eco il delegato Rsu David Cristofaro – da aprile si è registrato un calo del mercato dopo le duecento assunzioni registrate in poco tempo. È stata aperta la cassa integrazione e ad oggi ci sono stati 61 giorni di fermata. Ci hanno detto che la situazione per l’anno prossimo sarà la stessa. La crisi sembra più congiunturale dovuta agli scenari internazionali, cambiamenti climatici e alto costo del denaro, non strutturale e non dovrebbero esserci a rischio posti di lavoro. Ma non abbiamo certezze. Quest’anno ogni dipendente ha perso 3mila euro, così sarà anche il prossimo anno e questo impatterà anche sul premio di risultato".

"Per Imr sono slittate le promesse e i lavoratori hanno subito una pesante contrazione del salario. Così anche alla Cnh dove la cassa integrazione è aumentata progressivamente – aggiunge Maurizio Gabrielli – sappiamo però che si sta investendo sullo stabilimento di Jesi che diventerà sempre più eccellenza".