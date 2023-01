"In vendita aree di storiche attività e gli esercenti non sanno nulla"

In vendita aree dove esistono attività senza avvisare i gestori, l’opposizione: "Ennesima azione politica di Olivetti e della destra tutta tasse e improvvisazione". Dopo pandemia e caro bollette, alcuni, tra i locali più frequentati della città rischiano di scomparire a causa di un’alienazione: "Anche questa volta, siamo costretti a parlare. Eh già, perché con un colpo di mano e senza avvisare i gestori delle attività, Olivetti and company hanno pensato di mettere in alienazione, nel bilancio 2023, le aree dove sono collocate attualmente diverse imprese commerciali come Magic Park, Mini Gran Prix, Pancho, Pizza Amalia, Pomodoro e Tucano – si legge nel comunicato -.Il tutto senza alcuna informazione a chi gestisce le attività, al di là delle procedure di alienazione previste dalla norma che poi saranno attivate. È stato quasi imbarazzante apprendere che imprenditori che danno lavoro e che hanno locali apprezzati, stimati e frequentati da tantissimi senigalliesi e turisti, siano stati oggetto, a loro totale insaputa, dell’ennesima azione politica di Olivetti e della destra tutta tasse e improvvisazione. Ci sono locali che, come il Tucano, hanno abbassato le serrande lo scorso novembre, ma c’è anche chi progetta un’estate per cercare di recuperare quanto perso durante la pandemia. Senza tenere conto che Magik Park e Mini Gran Prix sono due attività storiche, due spazi a disposizione dei bambini, gli unici sul lungomare di levente".

"Lo stesso Olivetti che si lamenta di non aver risorse, quando invece godrà di decine di milioni del Pnrr per i suoi investimenti, aveva proprio bisogno di mettere in vendita i nostri gioielli di famiglia per rifare un paio di strade in più? Una scelta politica poco lungimirante e avventata e sulla quale daremo battaglia, poiché si depaupererà ulteriormente il nostro patrimonio comunale quando a livello statale si va nella direzione esattamente opposta" prosegue il comunicato. L’opposizione punzecchia anche sul mancato ribasso delle tasse, come promesso in campagna elettorale: "Ci saremmo aspettati di vedere da Olivetti e dalla destra senigalliese uno scatto di orgoglio, dato dalle ingenti risorse previste dal Pnrr e che prevederanno milioni di euro di investimenti sul nostro territorio. Pensavamo che, alla luce di quegli investimenti, si potesse liberare spazio per abbassare le tasse, come promesso dal sindaco e da FdI in campagna elettorale" concludono.