In ventimila per le spoglie di "Marietta"

In oltre 20 mila a Corinaldo per le spoglie di Santa Maria Goretti. ‘Marietta’ è tornata a casa lo scorso 27 gennaio e quella appena trascorsa è stata una settimana ricca di emozioni per i tanti pellegrini accorsi nel borgo gorettiano per rendere omaggio alla Santa bambina.

"Corinaldo ha dato grande prova di organizzazione nell’accoglienza dei tanti fedeli che sono venuti a pregare la Santa. Una pianificazione dell’evento, voluto in occasione del Giubileo della Speranza, iniziata nei mesi precedenti insieme alla Parrocchia, il Santuario di Corinaldo e la Diocesi di Senigallia, ai quali va la nostra riconoscenza per aver collaborato in stretta sinergia. Fondamentale è stato l’apporto delle istituzioni cittadine e delle associazioni con decine di volontari, ai quali va il plauso ed il ringraziamento dell’amministrazione comunale, che hanno ‘preso per mano’ e guidato i pellegrini nell’arco della loro visita – le parole del sindaco Gianni Aloisi - Accessibilità era la parola d’ordine e così è stato. Personale della protezione civile di Corinaldo e di tanti Comuni limitrofi per l’intera settimana hanno aiutato e provveduto a trasportare persone con difficoltà motorie e disabili con servizi di navetta dedicati, oltre ad aver collaborato nei servizi specifici quotidiani".

Tantissime anche le persone che non hanno potuto raggiungere il borgo gorettiano e hanno seguito processioni e funzioni religiose via streaming: "Le dirette tv giornaliere in streaming, attraverso il canale civicam e collegate ai social, hanno avuto per tutto il periodo una copertura di circa 14mila e 500 utenti collegati e quasi 30mila visualizzazioni, video che continuano ad essere visualizzati nonostante l’evento sia concluso".

Ogni sera erano in programma appuntamenti culturali, sociali e religiosi collegati alla Santa e al Giubileo 2025. Un evento ben oltre i confini nazionali. A Corinaldo erano presenti anche l’Arcieparca, parroco e rettore del Santuario di Santa Maria Goretti di Miziara in Libano, primo santuario in medioriente dedicato Santa. Con loro anche i familiari della ragazza libanese appena ventiquattrenne assassinata nel 2017 perché non aveva ceduto alle insistenze di un conoscente. Una vicenda dalle molte similitudini con quanto accaduto alla Santa di Corinaldo e la storia della giovane libanese vuole che sia apparsa in sogno ad alcune amiche "dicendo" che nell’aldilà era in compagnia proprio di Maria Goretti. La santa è diventata il simbolo delle donne vittime di violenza: "Vorrei ringraziare le migliaia di visitatori presenti – conclude Gianni Aloisi – sia per la compostezza con la quale hanno vissuto l’adorazione alla Santa sia per il rispetto e l’educazione nei confronti del nostro borgo. Importante, infine, la vicinanza del Consiglio Regionale per il prezioso patrocinio e contributo".