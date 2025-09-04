In Vespa fino al Marocco per sostenere il Salesi

Quando la solidarietà viaggia in... vespa. "Marocco in vespa" è stato denominato il viaggio benefico che si apprestano a compiere tre amici, accomunati dalla passione per il mezzo, icona e simbolo dell’Italia del boom economico.

Un viaggio che unisce simbolicamente due regioni, le Marche e l’Umbria, e in particolare le città di Fabriano dove vive Fabio Caporali, quella di Gubbio, dove risiede Marco Minelli e Marotta dove abita Settimio Cristalli. In particolare Fabio Caporali e Settimio Cristalli partiranno domani, in sella alla due ruote, alla volta del Marocco per raccogliere fondi a sostegno delle attività e dei progetti della Fondazione Ospedale Salesi Ets, finalizzati a rendere l’ospedale "un luogo più a misura di bambino e a migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti, delle loro famiglie e delle donne nelle diverse età della vita" spiegano dalla stessa fondazione.

Insomma la solidarietà per la Fondazione Ospedale Salesi Ets stavolta viaggia sulle due ruote. Ma non solo.

I tre vespisti nel corso del loro viaggio si propongono di posizionare uno striscione su una duna del deserto del Sahara con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dell’assistenza ai bambini.

I tre vespisti dal cuore d’oro, che percorreranno circa 6-7mila chilometri a bordo della vespa, non sono nuovi alle missioni solidali: tre anni fa avevano infatti compiuto un viaggio a Capo Nord, in Norvegia, per sostenere un’associazione che si occupa di diffondere la conoscenza della Sma (Gli amici di Cate). una missione solidale anche quella.

"Conoscendo l’instancabile e prezioso lavoro svolto dalla Fondazione Ospedale Salesi Ets – spiega Marco Minelli - abbiamo voluto dare un senso al nostro viaggio in Marocco sostenendo i progetti e le attività della Fondazione. Per questo devolveremo il ricavato della raccolta fondi a questa causa".

"Come Fondazione ci impegniamo ogni giorno per il benessere dei bambini, delle loro famiglie e delle donne in cura nel dipartimento Materno Infantile Salesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, con progetti di ricerca scientifica, attività innovative e investimenti in macchinari all’avanguardia" fanno sapere dalla Fondazione Salesi.

"Riuscire ad alleviare la routine della degenza ospedaliera e regalare momenti di sollievo ai bambini che affrontano la sofferenza - proseguono dalla Fondazione - è il ‘motore’ che muove ogni nostra iniziativa ed ogni nostro progetto, la solidarietà è il cuore pulsante della nostra missione".