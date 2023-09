In vetta Kenia e Austria, ma anche Brescia ha le ali ai piedi: XXII Trofeo Nasego

Più Mondiale di così non si poteva e i grandissimi campioni al via di questa tappa della Valsir Mountain Running World Cup, al XXII Trofeo Nasego, hanno regalato uno spettacolo persino oltre le attese. Nessuno può fermare Andrea Mayr, nemmeno Madalina Florea, che ci ha provato fino alla fine ma ha dovuto cedere al predominio della Regina, conquistatrice del Trofeo con il tempo di 1h46’06’’. Terza a oltre 2 minuti la keniana Joyce Muthoni Njeru, ancora in testa alla classifica di World Cup. Rispettato il pronostico nella gara maschile di corsa in montagna, con il keniano Philemon Kiriago a vincere la gara in 1h31’00’’, che sfiora il record siglato lo scorso anno dal connazionale Patrick Kipngeno, secondo al traguardo. Al terzo posto l’attesissimo americano Chris Allen. Grandissima la prestazione degli italiani, in quattro nella top ten, con il quarto e quinto posto di Cesare Maestri e Xavier Chevrier. Nel femminile grande attesa per il ritorno al Nasego di Madalina Florea, che parte subito veloce prendendo la testa della gara. Al 4° km dietro di lei tiene il ritmo la keniana Philaries Kisang e, a 30 secondi, il gruppetto formato da Andrea Mayr, Scout Adkin, e la fortissima Joyce Muthoni Njeru, che a 11 km dal via si porta al 2° posto. Posizioni che non cambieranno fino al traguardo, con la Mayr a compiere l’impresa di segnare ancora la doppietta alla Nasego. Prima delle azzurre Alice Gaggi, nona, e dietro di lei l’atleta della Recastello Beatrice Bianchi. F.D’E.