In via Baldelli la talpa meccanica e poi l’asfalto

Rivoluzione viabilità lungo l’asse via Baldelli-via Marconi, dove da mercoledì prossimo partiranno i lavori per la posa di una nuova linea elettrica, che sarà realizzata con la tecnologia ‘no dig’: un sistema che utilizza una ‘talpa meccanica’ per eseguire gli scavi sotterranei, limitando l’impatto sulla superficie stradale.

Subito dopo partirà l’asfaltatura dell’intera via Baldelli, dall’innesto in via Marconi fino a via Flaminia, come annunciato nei giorni scorsi nell’ambito del programma di asfaltature per un milione di euro.

L’amministrazione attenderà il completamento dell’intervento ai sottoservizi prima di procedere al rifacimento del manto stradale.

Come già visto, il programma delle asfaltature interesserà anche via Puglie, parte di via del Consorzio, via Olof Palme, via Romero, un tratto di via Mameli.

Sarà poi asfaltata via Volta, e verrà completato il rifacimento del manto stradale di via Italia.

Quanto all’intervento alla linea elettrica, "questo si estenderà dalla centrale Enel di via Marconi fino al civico 5 di via Baldelli, interessando tratti di entrambe le strade, e comporterà temporanee modifiche alla circolazione stradale – ricordano dal Castello –. Sarà, infatti, occupata la corsia di marcia in direzione Chiaravalle-Falconara centro, per cui verrà istituito il senso unico alternato con l’impiego di un semaforo mobile. L’impianto semaforico sarà attivato tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori, per ridurre al minimo i disagi al traffico veicolare. Quando il cantiere raggiungerà l’altezza di via Cesanelli, quest’ultima sarà chiusa al traffico, con accesso consentito solo ai residenti e agli utenti diretti alle attività che si aprono lungo la strada".

Le modifiche da tenere a mente: "Per tutti gli altri automobilisti sarà imposta la deviazione obbligatoria a destra in corrispondenza dell’incrocio con via Ballarini. Chi è diretto a Castelferretti-Chiaravalle dovrà seguire un percorso che tocca via Ballarini, via Stamura, via Don Minzoni, piazza Battisti, via Baldelli. Lo stesso itinerario sarà imposto ai mezzi del trasporto pubblico locale per garantire la continuità del servizio durante tutta la durata dei lavori".

La durata massima dell’intervento è stimata in un mese, stante l’eccezione rappresentata da eventuali imprevisti legati all’andamento dei lavori.