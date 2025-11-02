In via di sistemazione la frana di Roncitelli

Sono ormai in fase di conclusione i lavori di sistemazione della frana superiore di Roncitelli, un intervento atteso da oltre vent’anni e importante per la sicurezza e la viabilità della frazione. "Grazie alle economie di gara, è già stato realizzato un dosso artificiale in prossimità della fermata dell’autobus, nei pressi dell’ex frana, per favorire la riduzione della velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza dei pedoni – spiega l’amministrazione –. Con le stesse risorse è stato inoltre possibile programmare la nuova asfaltatura di un ampio tratto di strada che attraversa il centro del borgo, migliorando sensibilmente la qualità della viabilità locale".

Da domani e fino a venerdì (e comunque fino al termine dei lavori, in base all’andamento del cantiere), la circolazione stradale sarà temporaneamente modificata per consentire la realizzazione del nuovo manto stradale: sarà istituito il divieto di transito in Via Borgo San Giovanni Roncitelli, nel tratto compreso tra i civici 58 e 30, interessato dai lavori di asfaltatura (eccetto mezzi d’opera e di cantiere). Sarà inoltre istituito il divieto di transito in Via Gioco del Pallone Roncitelli, nel tratto tra il civico 1 e l’incrocio con la strada comunale Scapezzano Roncitelli (eccetto mezzi d’opera e di cantiere).

"L’amministrazione comunale invita i residenti e gli automobilisti ad usare cautela e a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Ci scusiamo per il disagio che i lavori potrebbero causare, precisando che la ditta esecutrice cercherà di completare l’opera nel minor tempo possibile".