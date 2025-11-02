L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea Delogu Ballando Terremoto oggi Fuga Elia Del GrandeRave party abusivoAppartamento occupatoKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaIn via di sistemazione la frana di Roncitelli
2 nov 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. In via di sistemazione la frana di Roncitelli

In via di sistemazione la frana di Roncitelli

Sono ormai in fase di conclusione i lavori di sistemazione della frana superiore di Roncitelli, un intervento atteso da oltre...

Sono ormai in fase di conclusione i lavori di sistemazione della frana superiore di Roncitelli, un intervento atteso da oltre...

Sono ormai in fase di conclusione i lavori di sistemazione della frana superiore di Roncitelli, un intervento atteso da oltre...

Sono ormai in fase di conclusione i lavori di sistemazione della frana superiore di Roncitelli, un intervento atteso da oltre vent’anni e importante per la sicurezza e la viabilità della frazione. "Grazie alle economie di gara, è già stato realizzato un dosso artificiale in prossimità della fermata dell’autobus, nei pressi dell’ex frana, per favorire la riduzione della velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza dei pedoni – spiega l’amministrazione –. Con le stesse risorse è stato inoltre possibile programmare la nuova asfaltatura di un ampio tratto di strada che attraversa il centro del borgo, migliorando sensibilmente la qualità della viabilità locale".

Da domani e fino a venerdì (e comunque fino al termine dei lavori, in base all’andamento del cantiere), la circolazione stradale sarà temporaneamente modificata per consentire la realizzazione del nuovo manto stradale: sarà istituito il divieto di transito in Via Borgo San Giovanni Roncitelli, nel tratto compreso tra i civici 58 e 30, interessato dai lavori di asfaltatura (eccetto mezzi d’opera e di cantiere). Sarà inoltre istituito il divieto di transito in Via Gioco del Pallone Roncitelli, nel tratto tra il civico 1 e l’incrocio con la strada comunale Scapezzano Roncitelli (eccetto mezzi d’opera e di cantiere).

"L’amministrazione comunale invita i residenti e gli automobilisti ad usare cautela e a prestare la massima attenzione alla segnaletica. Ci scusiamo per il disagio che i lavori potrebbero causare, precisando che la ditta esecutrice cercherà di completare l’opera nel minor tempo possibile".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sicurezza stradale