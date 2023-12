"In via Grotte va segnalata la fauna selvatica"

A novembre 2021 la Fiab Ancona Conero aveva sostenuto, promosso ed ottenuto l’installazione dei cartelli per la campagna di sensibilizzazione "salva ciclisti" sul territorio del Comune di Ancona; furono ben 8 cartelli "salvaciclisti" sulle strade comunali quelli installati, condividendo le scelte e le necessità. "Tra questi quelli in strada della Grotta che proprio questi giorni è oggetto di cronaca per i sinistri stradali accaduti per via dei cinghiali. In effetti quella è una via molto trafficata, dove gli automobilisti sfrecciano a tutta velocità, un’alternativa importante alla Flaminia. Sarebbe opportuno adottare tutte le cautele nel percorrerla ma andrebbe installata una segnaletica di “attenzione animali selvatici”, oltre che trovare soluzioni fisiche di riduzione della velocità come eventuali dossi eo attraversamenti pedonali rialzati". Essendo appunto l’ alternativa alla Flaminia, molti ciclisti circolano su questa strada.