In via Pizzecolli cambia la viabilità per lavori alla fognatura

Per consentire i lavori di risanamento del tratto di fognatura pubblica in via Pizzecolli, in programma da oggi fino al 1° marzo, cambia il traffico veicolare nella zona del centro storico. In via Pizzecolli, nel tratto compreso tra via Matas e via Bernabei, sarà interdetta la circolazione veicolare eccetto mezzi diretti all’interno delle proprietà laterali e i veicoli con permesso invalidi che potranno accedere e/o uscire con senso unico alternato direzione piazza San Francesco.

In via Bernabei, nel tratto compreso tra via Fanti e via Pizzecolli, interdizione della circolazione con le stesse eccezioni. In caso di pioggia i lavori verranno rinviati al giorno successivo. I mezzi del Trasporto Pubblico Locale verranno dirottato su percorsi alternativi: via Giovanni XXIII direzione via della Loggia con collocazione fermata provvisoria in via Giovanni XXIII in prossimità di Piazza del Senato.