In via Tonnini spunta la mega antenna nonostante il ricorso

Lo skyline osimano nella zona della Sacra Famiglia è stato modificato dalla nuova maxi antenna di telefonia mobile che è sorta nel giro di poche ore in via Tonnini. Era il marzo scorso quando il Comune aveva deciso di annullare in autotutela il titolo autorizzativo con ordine di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto che Iliad stava realizzando a ridosso della strada pubblica, a pochi metri dalle case. Il Comune tentò la strada legale dopo che la compagnia rifiutò di spostarsi più a monte. In pratica la compagnia avrebbe dovuto spostare il manufatto nell’area individuata dal regolamento comunale o sfruttare il cositing. Nel giugno scorso il Tar ha dato ragione a Iliad accogliendo il ricorso contro l’annullamento in autotutela. L’assessore al Contenzioso Mauro Pellegrini ha impugnato il provvedimento al Consiglio di Stato ma proprio in queste ore l’antenna è stata eretta e sembra sia già accesa, generando un mare di polemiche non solo tra i residenti. Anche in via Molino Mensa la compagnia telefonica ha rifatto le fondamenta nel punto autorizzato originariamente, a circa due metri di distanza, rimontato il palo e sistemato anche le parabole nonostante il procedimento giudiziario in corso.