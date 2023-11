In viaggio con Bankitalia. La cassetta degli attrezzi per fare "impresa": i rischi per i risparmi

Promuovere la cultura finanziaria e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni. Questi gli obiettivi del progetto "In viaggio con la Banca d’Italia" che ieri ha fatto tappa nel capoluogo con l’evento "Cultura finanziaria: la cassetta degli attrezzi per fare impresa". Inflazione, risparmi, rischi finanziari, strumenti per tutelarsi nel rapporto con le banche, prestiti e mutui: si è parlato di questo e altro nel corso dei lavori, che sono stati aperti da Paola Ansuini del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Bankitalia.

A dare il benvenuto è stato Maurizio Cannistraro, direttore della sede di Ancona con il sindaco Daniele Silvetti che ha sottolineato come la cassetta degli attrezzi per fare impresa sia necessaria alle Pmi per potersi orientare nell’accesso al credito e nella loro attività imprenditoriale. L’assessore al Bilancio della Regione Goffredo Brandoni ha ricordato come la programmazione europea sia uno dei tasselli fondamentali dell’amministrazione regionale per ciò che concerne la gestione dei fondi messi a disposizione dalla Ue alle imprese. Ha ricordato inoltre l’importanza dell’accordo per la coesione, siglato con il Governo per 532 milioni di euro e gli interventi della Regione per ridurre l’impatto degli interessi sui prestiti alle imprese. Nella tavola rotonda, moderata da Paola Ansuini, si è parlato soprattutto di come fare impresa in questo momento di tassi alle stelle, con Pietro Alessandrini, Professore di Politica economica della Politecnica delle Marche che ha definito l’inflazione come una vera e propria "malattia". La cassetta degli attrezzi va allargata ad altre responsabilità, quella dei governi con la politica fiscale e quella delle imprese su aumenti della produttività e dei salari. Un altro problema è l’alto debito pubblico, a cui si unisce la scarsa cultura finanziaria del nostro Paese. Alfredo Bardozzetti, Capo Divisione Aret della sede di Ancona della Banca d’Italia, si è concentrato sui dati economici della regione, un’area in cui la vocazione manifatturiera è superiore alla media nazionale ed è incardinata in imprese di piccole e medie dimensioni. "Questa terra ha affrontato numerose calamità – ha sottolineato- ma la regione ha retto a tutti questi colpi ed è un territorio che beneficia di numerose università, con una capacità di investire sui giovani e sul futuro". La voce delle imprese è stata portata da Paola Bichisecchi, Direttore Generale Confindustria Marche, che ha ricordato come, sia a livello nazionale sia regionale, la crescita post pandemica sia stata davvero molto positiva, anche se ora si sta vivendo una fase di rallentamento. Tra gli imprenditori presenti anche Enrico Loccioni e Lucio Ciabattoni di Revolt s.r.l. che ha ribadito come circa il 92% delle start up chiudano entro i primi 18 mesi, soprattutto per le difficoltà legate al rapporto con il credito e la liquidità.