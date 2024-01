In viaggio sul bus senza biglietto: altre 64 sanzioni

Dopo le quasi 150 sanzioni elevate nella sola mattinata di lunedì grazie alla nuova sperimentazione, ieri nel turno 7,30-13 i verificatori di Conerobus assieme a quelli di una società esterna hanno redatto altri 64 verbali. Si tratta delle multe emesse per mancanza del titolo di viaggio da parte dei passeggeri a bordo, biglietto o abbonamento che sia. La prima parte dei controlli, dalle 7.30 alle ore 8.30, ha riguardato le corse scolastiche provenienti da nord dirette verso le scuole di via Michelangelo e via Gervasoni, dal liceo classico Rinaldini e dall’artistico Mannucci fino allo scientifico Benincasa. Successivamente le squadre miste di controllori hanno battuto le corse extraurbane e urbane su piazza Kennedy fino alle 10.30, per poi puntare il controllo sulle corse extraurbane nella tratta Collemarino-centro città fino al termine del servizio, ossia alle 13. I controllori di Conerobus dall’altro ieri sono dotati di bodycam.