In viaggio sulla "Nazionale" con Debora Binju Binci

La stagione del Teatro Concordia di Cupramontana si apre oggi (ore 18) con il monologo "SS16", scritto e portato in scena da Debora ‘Binju’ Binci, attrice marchigiana di origine, da anni di stanza a Bologna. La SS16 del titolo per i marchigiani è la ‘Nazionale’ che cuce un microcosmo residuale e dimenticato, disgraziato eppure fortemente attaccato alla vita, che tanto ha di peculiare quanto di universale.

Nel suo ‘road trip ipnotico’ tra paesaggi e ricordi l’artista si riavvicina alle proprie origini, ritrovando chi quelle zone non è mai riuscito a lasciarle, chi non ha mai pensato di farlo e chi, come il poeta Franco Scataglini, è riuscito a restare mantenendo uno sguardo incorrotto, arrivando a descrivere il sublime che si nasconde dietro gli angoli più impensabili.

"Le mappe mundi medievali – racconta Debora Binci – non rappresentavano tanto il reale quanto il conosciuto. La prospettiva è quella del viandante, orizzontale e non verticale. Si tratta di uno sguardo estremamente soggettivo. Come quello di chi percorre la statale nello spettacolo".

Binci firma regia e drammaturgia insieme ad Andrea Fazzini, direttore artistico del Teatro Rebis. La scena di Yesenia Trobbiani Speroni presenta un grande cubo di mattoncini Lego e un registratore a bobine, dal quale emergono voci, musiche e suoni che richiamano alla mente tempi e spazi sempre più lontani eppure ancora familiari.