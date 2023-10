"In viale Italia auto e moto a tutta velocità". Sos dei residenti: serve subito l’autovelox

Prima un’auto, poi una moto sfrecciano ad altissima velocità e il centauro sfiora due ragazzi che stanno andando a prendere l’autobus per la scuola: ai due episodi assistono alcuni residenti che lanciano l’allarme. Siamo in viale Italia dove la velocità dei mezzi in transito è spesso sostenuta e dove residenti e opposizione hanno già chiesto da tempo di intervenire. "Non so proprio il motivo per cui non si sia messo ancora un rallentatore o un autovelox in viale Italia – denuncia una residente –. La questione è già stata sottoposta al Comune, alla Provincia e a svariati dirigenti dal 2018 ed era stato garantita, dopo alcuni confronti, l’installazione di un autovelox fisso individuando anche la postazione sul luogo. Una promessa mai mantenuta. A questo punto faremo le nostre mosse per fare in modo che si intervenga davvero. Prima che ci scappi il morto". Viale Italia non è altro che la Provinciale che passa sotto il paese dove si trova il semaforo che porta alla frazione Alberici di Monte San Vito. Chi arriva da nord ha davanti a sé la discesa e se il semaforo è verde facilmente raggiunge velocità anche piuttosto elevate. E anche da sud, e cioè da Gabella, il lungo rettilineo è spesso incentivo alla velocità specie se il semaforo è verde. Sulla questione proprio nei giorni scorsi ha depositato un’interrogazione il gruppo di opposizione di Progetto Montemarciano. "La strada provinciale 2, denominata viale Italia – evidenziano i consiglieri Maurizio Grilli, Fabiola Caprari, Gilberto Ripanti e Renzo Sordoni – è da sempre considerata pericolosa dalla nostra comunità anche a causa di incidenti gravi che hanno segnato profondamente la memoria collettiva (anche un mortale nel 2012, ndr). Ormai da tempo si moltiplicano le segnalazioni di allarme dovuto al transito di veicoli ad alta velocità che, associata alla mancanza di un percorso pedonale, amplificano il senso di insicurezza". "Inoltre – aggiungono – i recenti e frequenti problemi di inefficienza dell’impianto semaforico all’intersezione con via Selvettina e via Montespirello concorrono a rendere meno tollerabili i problemi di sicurezza". La richiesta alla giunta Bartozzi è di "sapere quali provvedimenti intenda adottare per contrastare efficacemente il fenomeno dell’alta velocità lungo viale Italia. E quali provvedimenti voglia intraprendere per impedire le frequenti interruzioni del sistema semaforico all’incrocio". Si chiede poi se ci sia "una costante collaborazione con la Provincia, gestore della strada, affinché i problemi siano risolti".

Sara Ferreri