Inagibile per il sisma, dopo 9 anni riecco la scuola primaria "Marconi"

Dopo nove anni d’attesa, ha riaperto con una grande cerimonia la scuola primaria "Marconi" a Loreto. E’ stata restituita alla cittadinanza dopo che il sisma del 2016 l’aveva resa inagibile e dove lunedì tornerà a suonare la campanella di inizio anno. "Un momento di festa grande per tutta la cittadinanza – dice il sindaco Moreno Pieroni - e per tutti i piccoli studenti del plesso, che potranno riavere la loro scuola dopo anni di appoggio itinerante in altre strutture cittadine. Abbiamo voluto restituirla alla comunità non solo nella sua bellezza architettonica originaria, ma anche con tutte le garanzie di sicurezza che i nostri tempi richiedono. Oggi questo edificio rappresenta un esempio quasi unico in Italia: un’architettura degli anni Trenta che convive armoniosamente con i più alti standard di sicurezza per i nostri bambini, per i docenti e per tutto il personale scolastico. E’ l’ultimo tassello di un programmato percorso di restyling e messa in sicurezza che negli ultimi quattro anni ha riguardato tutti gli edifici scolastici lauretani". Un’operazione da circa due milioni e 700mila euro in gran parte finanziati dai Fondi per la Ricostruzione. Presente alla Cerimonia odierna infatti anche il commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, la giunta comunale al completo, il delegato pontificio vescovo di Loreto monsignor Fabio Dal Cin, il presidente della Giunta Regionale Francesco Acquaroli e il presidente del consiglio regionale delle Marche Dino Latini, la direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico e il consigliere regionale Maurizio Mangialardi.