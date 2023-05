Inaugurano il parco e la panchina

Festa dell’Europa, oggi alle 17,30 in Largo Salvador Allende l’inaugurazione dello sportello "Europe Direct" all’interno degli uffici dell‘Informagiovani di Jesi, ma sarà taglio del nastro anche per delle panchine europee realizzate dagli studenti del liceo artistico Mannucci. E ancora l’intitolazione del parco al giornalista Rai, ex presidente del Parlamento Europeo scomparso nel 2022, David Sassoli. Alle 18.30 poi le letture riguardanti l’Europa rivolte ai bambini e ai cittadini. "L’iniziativa di domani – ha spiegato l’assessora ai servizi educativi Emanuela Marguccio – è il frutto di un lavoro corale finalizzato a mostrare quante opportunità ci può offrire questa preziosa casa comune che è l’Europa. Sarà inaugurato il punto Europe Direct, a cui sarà presente la dottoressa Celani dell’Europe Direct regionale e in collegamento da Bruxelles, il nostro concittadino Gianluca Spinaci, segretario generale del Comitato europeo delle Regioni. All’apertura di questo sportello farà seguito a breve quella dell’Ufficio Europa, approvata pochi giorni fa dalla Giunta, che vanterà la stretta collaborazione istituzionale con il Comune di Modena, pioniere in questo ambito". Sarà presente anche il Prefetto Darco Pellos.