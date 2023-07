Inaugurata al Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli la Mostra "Femminile Plurale"

Si inaugura stasera (ore 21.30) al Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli la mostra ‘Femminile Plurale, dialoghi di Artisti sui percorsi delle diverse creatività’, a cura di Maria Jannelli e Simona Zava. Il nuovo progetto del Centro Studi sulla Donna nelle Arti visive contemporanee presenta il lavoro di 25 artisti messaggeri di diversi linguaggi, nell’intento di creare un confronto sulle distinte modalità ed esiti della creatività declinata in termini di genere. Il progetto è promosso dall’assessorato alla cultura e dal Museo in collaborazione con l’Associazione Le Belle Arti di Milano, l’Associazione Carlo Emanuele Bugatti – Amici del Musinf, con il patrocinio della Commissione regionale per le Pari Opportunità. Protagonisti della mostra sono Silvia Alcalà Sola, Claudio Borghi, Leonardo Cemak, Maurizio Cesarini, Marco Cornini, Delle Rose, Chiara Diamantini, Debora Fella, Cristiana Fioretti, Renato Galbusera, Maria Jannelli, Luca Lavatori, Giancarlo Lepore, Valentina Lucarini Orejon, Matè, Barbara Nahmad, Barbara Pietrasanta, Pico Romagnoli, Maria Fosca Rosselli, Beppe Sabatino. L’esposizione inoltre presenta le opere di cinque storiche personalità poste a confronto: Paolo Baratella, Mino Ceretti, Giosetta Fioroni, Titina Maselli, Sergio Vacchi.