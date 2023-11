Inaugurata "Faber", l’opera dell’artista visiva Luisa Eugeni

Grande partecipazione all’inaugurazione di "Faber. Un’opera per le Cartiere di Fabriano" dell’artista visiva Luisa Eugeni promossa dalla Fondazione Fedrigoni in collaborazione con la cartiera. Gli artisti che lo scorso weekend hanno messo in scena una performance live, hanno lasciato traccia del loro passaggio. Sono in mostra nei locali dell’esposizione gli abiti-sculture di carta ideati da Raphael Wutz.