Inaugurata la nuova zona della sosta

È stata inaugurata ieri la nuova area di sosta subito a nord della stazione, che si apre lungo via Flaminia all’altezza dell’incrocio con via XX Settembre, ricavata in uno spazio concesso da Rfi in comodato d’uso gratuito al Comune. Erano presenti il sindaco Stefania Signorini, il consigliere delegato all’Urbanistica Clemente Rossi e l’ingegner Nicola Tucci, dirigente dell’Unità territoriale Ancona di Rete Ferroviaria Italiana. "Questa consegna ufficiale – ha commentato il sindaco – è il risultato di oltre due anni di lavoro. Per ottenere la disponibilità dell’area mi sono impegnata personalmente, con incontri, sopralluoghi, richieste e sollecitazioni. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione l’area di cittadini e frequentatori del centro città, dove si concentrano negozi, servizi e uffici e dove è più impellente la necessità di posti auto". Il parcheggio assicurerà 27 stalli, attualmente gratuiti, ma l’intenzione è quella di istituire il disco orario per favorire il ricambio ed evitare che gli stalli siano occupati stabilmente dagli stessi veicoli. Contestualmente è stato riqualificato il manufatto che sorge all’interno dell’area di sosta, tutelato dalla Soprintendenza.