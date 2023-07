Inaugurata la Rassegna Estiva degli Amici della Musica «Guido Michelli», "Rachmaninoff, la Voce e il Pianoforte" a Ancona

Si apre stasera (ore 20.30) la rassegna estiva degli Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona "La Terrazza". La sede è la bellissima terrazza del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Si inizia con un progetto dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo e dell’Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" in collaborazione con la ‘Società’ di Ancona e Asolo Musica: "Rachmaninoff: la Voce e il Pianoforte", concerto dedicato al grande compositore russo, nato 150 anni fa. Quattro solisti dell’Accademia d’Arte Lirica (Khatia Jikidze, soprano, Sarah Hakobyan, mezzosoprano, Alessandro Fiocchetti, tenore, Rza Khosrovzade, baritono), incontrano, alternandosi a coppie, altrettanti pianisti dell’Accademia di Imola (Daniele Ceraolo, Ekaterina Chebotareva, Wataru Mashimo, Daniele Panizza). In programma, le Canzoni di Sergej Vasil’evic Rachmaninov dalle op. 4; 8; 14; 21; 26; 34; 38. Il progetto vuole avvicinare alla musica vocale da camera del compositore, che rappresenta una considerevole parte del catalogo. Dal 1890 al 1916 Rachmaninoff ha musicato più di ottanta testi di autori come Aleksei Tolstoi, Tyutchev, Fet Plescheyev, Sergey Vasilievich, N. Minsky e K. Balmont. Il museo sarà aperto anche dalle 19.30 alle 23.30, con possibilità di accesso anche separatamente dal concerto.