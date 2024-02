Inaugurata l'area wellness all'aperto al parco Colorella di Polverigi, un progetto per promuovere l'esercizio fisico durante il periodo del Covid

Con una bella cerimonia si è svolta in queste ore l’inaugurazione dell’area wellness per esercizi a corpo libero al parco Colorella di Polverigi. "Il progetto ’Sport nei parchi’, dell’agenzia governativa Sport e salute, che ha cofinanziato l’installazione delle attrezzature digitalizzate, nasce nel periodo del Covid, durante il quale è stata compresa l’importanza dell’esercizio fisico all’aperto, per i nostri ragazzi e non solo, e per questo ha visto da subito la nostra adesione – ha detto al taglio del nastro il sindaco Daniele Carnevali -. Ringrazio della presenza Roberta Baudà, responsabile regionale di Sport e salute, Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi in veste di rappresentante Anci, e Marco Mancinelli, atleta pluridecorato, testimonial Coni. Un grazie anche ai ragazzi della scuola secondaria Spontini". Proprio quei ragazzini infatti sono stati i primi a beneficiare dell’area benessere e ginnica all’aperto, approfittando delle belle giornate nonostante le basse temperature.