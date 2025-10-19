Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Ancona
GIACOMO GIAMPIERI
Inaugurata ’Latitudini segrete’, la mostra di Andrea Agostini

Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per la mostra ‘Latitudini segrete’ di Andrea Agostini, realizzata all’interno del negozio Nuova Casa Duemila di Carlo Umberto Rossi.

Tra i presenti al vernissage anche l’assessore alla Cultura Marco Giacanella. "’Ago’ è un amico e un falconarese che con passione porta la sua arte in tutta Italia e all’estero, facendo conoscere il nome della nostra città – il commento dell’assessore –. Andrea è un concittadino che rappresenta al meglio la nostra comunità: sempre disponibile ad aiutare, impegnato in tante iniziative sociali e capace di trasmettere emozioni autentiche attraverso la sua arte".

L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 31 ottobre. Sempre nel solco delle iniziative culturali, al mattino piazza Mazzini si è riempita di libri e colori con il ‘Dory Sport Day’, evento dedicato alla simpatica protagonista dei libri di Dory Fantasmagorica, pubblicati da Terre di Mezzo Editore.

Tanti i bimbi coinvolti grazie ai laboratori creativi, e con la realizzazione di uno striscione collettivo per tifare la ‘squadra di Dory’.

A promuovere l’iniziativa la biblioteca comunale, nell’ambito della rassegna ‘In autunno piovono libri’. L’obiettivo è avvicinare i più piccoli alla lettura con il gioco e la condivisione. Presenti anche le ragazze dell’Okasa Falconara, poi vittoriose nella trasferta con il Montesilvano.

