Inaugurata un’area per attività sportive e lavori di utilità

Inaugurato ieri pomeriggio alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale l’impianto sportivo al parco ex Saveriani, recuperato e sottratto al degrado per le attività ludico-sportive del quartiere. Grazie ad una collaborazione pubblico-privato sarà gestita l’intera area dall’Unione Rugbistica Ancona con tre società sportive per l’avviamento allo sport e al Rugby femminile. All’interno dell’area saranno inoltre sviluppate attività di inclusione ed integrazione con specifici progetti, lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità. La Croce Rossa e la Federazione Rugby Italiana hanno donato un defibrillatore.