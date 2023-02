Inaugurati i laboratori del "Corinaldesi"

Sono stati inaugurati ieri i nuovi laboratori dell’Istituto tecnico-professionale Corinaldesi - Padovano, danneggiati dall’alluvione del 15 settembre. Ripristino reso possibile grazie a una raccolta fondi mirata, coordinata dalla Provincia in collaborazione con la Regione e attuata dal gruppo editoriale Rcs e rappresentato ieri dal direttore del TGLa7 Enrico Mentana. "Grazie a questo gioco di squadra l’80% dei laboratori a Natale era pronto ed ora anche il restante 20%", ha detto il presidente della Provincia Daniele Carnevali. "I laboratori rappresentano l’anima di questo istituto – ha detto la dirigente Anna Maria Nicolosi – e non averli disponibili significava negare ai ragazzi il diritto allo studio". Il presidente Acquaroli ha ricordato come "questo territorio, dopo la devastazione che ha vissuto, merita tempi e risposte certe. Quello che possono fare le istituzioni è dare risposte". Ai 500mila euro raccolti ne sono stati aggiunti 80mila dalla Provincia. "Questi fondi che arrivano dalla solidarietà dei cittadini ci hanno permesso di fare qualcosa subito – ha osservato Mentana –bypassando la burocrazia, necessaria quando ci sono soldi pubblici". Presenti anche il prefetto Darco Pellos, i sindaci di Senigallia, Castelleone di Suasa, Serra de’ Conti e i rappresentanti delle forze dell’ordine.