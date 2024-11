Inaugurato il 58esimo anno accademico dell’Istao

È stato inaugurato giovedì il 58esimo anno accademico dell’Istao, l’Istituto Adriano Olivetti fondato da Giorgio Fuà nel 1967 e presieduto oggi da Mario Baldassarri. Nell’occasione si è tenuta anche la nona lezione Fuà, tenuta da Bruno Coppi, professore emerito di fisica del plasma, della ricerca sulla fusione nucleare, della fisica spaziale e dell’astrofisica del plasma del Massachusets Institute of Technology di Boston, sul tema "Il futuro dell’energia e l’energia del futuro". Contestualmente sono state consegnate le borse di studio per i master 2024-25, mentre sono stati assegnati i diplomi agli allievi che lo hanno conseguito recentemente. Presenti anche i finanziatori delle borse di studio, dalle istituzioni locali alle banche, nonché fondazioni, associazioni e categorie. In apertura il concerto del giovane pianista marchigiano Alberto Cartuccia Cingolani, in concomitanza con quello del maestro Giovannil Allevi al Teatro delle Muse: un suggestivo ponte tra generazioni.