Inaugurato il centro sportivo

Taglio del nastro a Polverigi per un nuovo gioiello cittadino, la struttura sportiva coperta in via Circonvallazione. Un ulteriore tassello che serve a garantire un altro luogo alle molteplici associazioni sportive presenti in città per svolgere la propria attività. "La struttura, nelle intenzioni, era nata come un’importante ma semplice palestra sportiva, avendo la necessità di ulteriori spazi per le diverse società che esistono a Polverigi – spiega il sindaco Daniele Carnevali –. Abbiamo partecipato al bando ‘Sport e Periferie’ nel 2018, e una volta ottenuto il contributo di 300mila euro, abbiamo deciso di ampliarne le dimensioni (sei metri di larghezza) per offrire la possibilità di accogliere il pubblico per assistere agli eventi sportivi e quindi abbiamo investito ulteriormente sino a arrivare complessivamente a 530mila euro, coperti con nostre risorse. Oggi possiamo contare su un centro sportivo particolarmente bello e funzionale costruito in legno lamellare, di cui andiamo fortemente orgogliosi". La struttura è multiuso, è possibile praticarvi più discipline sportive con poche trasformazioni, grazie anche ai canestri retrattili. "Abbiamo saputo del bando pochi giorni prima della scadenza che era fissata per dicembre del 2018 – aggiunge il sindaco Carnevali –, poi arrivò la fortunata proroga di un mese, della quale abbiamo approfittato, lavorando intensamente per costruire e consegnare il progetto definitivo". si. sa.