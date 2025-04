Inaugurato il nuovo corso di doposcuola italiano/albanese

Inaugurato il nuovo corso di doposcuola e lingua italiana/albanese alla Associazione Multiculturale Aquila nei locali di via Scrima 29. Da ben 14 anni l’Associazione, punto di riferimento della comunità albanese, è attiva in città lavorando sul fronte della integrazione. Dunque via alle nuove attività ricreative e di doposcuola, che si svolgeranno fino a marzo 2026 con il patrocinio del Comune di Ancona e con la presenza, al momento inaugurale, degli assessori Antonella Andreoli e Orlanda Latini, del sindaco Josif Gorreja della città di Divjak e del presidente dell’associazione culturale l’Aquila Pali Gjeko.