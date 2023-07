Inaugurato il nuovo gioco inclusivo per i bimbi

Tanti bambini e famiglie per l’inaugurazione del gioco inclusivo per bambini, ai giardini Regina Margherita. Al taglio del nastro il vicesindaco Gabriele Comodi, l’assessore alla Comunità e Solidarietà Maurizio Serafini, i rappresentanti del tavolo per l’accessibilità (Franco Barchiesi, Paolo Porcarelli, Federica Stroppa e Maria Grazia Trontino) e Don Antonio Esposito in rappresentanza di del vescovo. "Con questo – ha sottolineato Comodi - abbiamo sostituito altri giochi che erano danneggiati, abbiamo pensato a un gioco accessibile per permettere a tutti i bambini, normodotati e diversamente abili, di giocare insieme con gli stessi giochi non per cancellare le differenze ma al contrario per conoscerle ed accettarle attraverso attrezzature ludiche e accessibili a tutti. Ci tengo a ringraziare gli uffici comunali che hanno lavorato su questo progetto, in particolare l’ufficio ambiente e i nostri operai". "E’ un bel momento per la città questo e l’entusiasmo di tutti i bambini che sono qui lo dimostra - ha sottolineato l’assessore Serafini - tutta l’area giochi per bambini infatti è stata resa più accessibile anche con un ulteriore parcheggio riservato ai disabili e due rampe di accesso segnalate per garantire a tutti un ingresso agevole".