Inaugurato il nuovo percorso pedonale che collega il centro storico con San Germano

Taglio del nastro nel Comune di Camerano per il nuovo percorso pedonale che collega il centro storico con San Germano. "L’opera rafforza la sua connessione, in termini di mobilità dolce, con il territorio del Parco – dicono dall’ente Parco del Conero -. Via San Germano infatti costituisce per Camerano il principale accesso verso il cuore dell’area protetta, motivo per il quale è lungo questa direttrice che è prevista una delle cinque porte del Parco. Per l’Ente Parco, ospite del sindaco Oriano Mercante e dell’assessore Barbara Mori, delegata dal presidente Luigi Conte è intervenuta l’architetto Roberta Giambartolomei che ha portato i saluti del consiglio direttivo e del direttore Marco Zannini". Il Parco ha iniziato ufficialmente la stagione degli eventi estivi: ogni giovedì ad esempio "Dal monte Conero al Rosso Conero, escursione e aperitivo in cantina" dalle 15, poi "I giovedì del Conero: i balconi vista mare" e mercoledì prossimo "Conero: tramonto aperitivo e lucciole". A Portonovo tutti i venerdì "Natura e storia della baia verde", escursione a partire dalle 17.