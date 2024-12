Inaugurato il nuovo Punto Salute a Filottrano: un riferimento per la prevenzione sanitaria

Sarà operativo ogni giorno, offrendo una presenza continua e diventando un punto di riferimento essenziale per i cittadini di Filottrano e delle aree circostanti. È stato inaugurato ieri il nuovo "Punto Salute" nella struttura sanitaria di via Don Minzoni 16, il settimo nell’ambito della rete dell’Ast Ancona e il 24esimo del programma regionale.

All’inaugurazione erano presenti il vicepresidente e assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini, la direzione strategica aziendale dell’Ast di Ancona, il direttore del Distretto di Jesi Corrado Ceci, i medici di Medicina Generale del territorio e il sindaco Luca Paolorossi.

"Il Punto rappresenta un tassello fondamentale del programma regionale per la salute di prossimità – ha detto Saltamartini -. Questa struttura è stata concepita per offrire servizi di prevenzione di alta qualità, al di fuori delle emergenze. Qui è possibile eseguire esami importanti come elettrocardiogrammi, holter pressorio e cardiaco, e spirometrie, strumenti fondamentali per prevenire le patologie cardio-circolatorie, tra le principali cause di mortalità come infarti, ictus e ischemie".