Inaugurato l’impianto dedicato alle minimoto

Anche una pista di minimoto, la 07 Park, a Osimo. E’ stata inaugurata nella frazione Padiglione, in via San Domenico, alla presenza di autorità politiche e sportive e di centinaia di appassionati tra i quali una quarantina di ragazzini, dai sei ai tredici anni, che si sono subito registrati per provare la guida delle minimoto. Presente anche l’istruttore federale della Federazione Motociclistica Italiana Stefano Cruciani, pilota di Urbisaglia, pluricampione italiano di motociclismo. L’iniziativa è dell’appassionato osimano Stefano Giraldi, padre di Mattia, pilota di minimoto, classe 2012, campione europeo Junior B due anni fa. L’allestimento della pista è stato possibile oltre che dalla famiglia Giraldi anche dalla Uisp e da alcuni appassionati e amici. L’impianto omologato Uisp può contare anche su un impianto di illuminazione notturno ed è "l’unico impianto riservato alle minimoto attualmente attivo nelle Marche".