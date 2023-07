Inaugurazione a Torrette Finalmente ecco il ponte per arrivare all’ospedale

di Pierfrancesco Curzi

La giunta Silvetti inaugura il sovrappasso su via Conca al 50%: si tratta di un’opera finanziata per 500mila euro da un provvedimento della vecchia giunta regionale guidata da Luca Ceriscioli e per 200mila euro da fondi del Comune, durati oltre dieci mesi e ancora non completa. L’ascensore, fondamentale per anziani disabili, genitori con passeggini e così via, resta off limits: "Stiamo aspettando il via libera dal ministero per il collaudo – ha spiegato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini – Dovremo aspettare almeno un paio di mesi, non possiamo fare altrimenti, è tutto fissato per legge. Potevamo inaugurare tutto insieme? Forse, ma intanto i pedoni potranno usarlo e limitare l’attraversamento semaforico su via Conca che per ora resta in funzione regolarmente".

L’impianto di ascensione è la pecca principale, ma alla struttura realizzata dalla ditta Torelli e Dottori (la stessa che anni fa ha realizzato la nuova caserma del comando dei vigili del fuoco di Ancona) mancano anche alcuni punti luce e un impianto di videosorveglianza contro atti vandalici e per motivi di sicurezza. Senza il classico nastro da tagliare, una dimenticanza del cerimoniale, le fascette di plastica sono state tolte poco dopo le 11 consentendo ai primi pedoni di evitare il pericoloso passaggio più a valle. Un’opera di grande valore pensata, progettata e costruita dalla vecchia giunta comunale. Nessuno, vecchi amministratori o consiglieri comunali in corso d’opera, è stato invitato all’inaugurazione e qui forse sta il concetto di fair play, un’occasione persa dalla nuova giunta comunale. Neppure una parola dedicata alla vecchia giunta: "Vorrei ringraziare tutte le maestranze e la struttura comunale, dai progettisti in avanti, che hanno consentito di arrivare a questa giornata così importante" ha aggiunto l’assessore Tombolini. A Torrette è arrivato anche il sindaco, Daniele Silvetti: "Un’opera attesa e sognata da tanti anni e da chi viene qui per curarsi. Un’ulteriore agevolazione, la possibilità di ampliare l’offerta dei posti auto in sicurezza visto il grande traffico di via Conca – ha detto Silvetti – Un ulteriore strumento messo a disposizione per la città e per un ospedale in espansione". L’ospedale è diretto da Armando Gozzini: "Il ponte è un inizio in vista di una radicale trasformazione, con due edifici in più, 500 veicoli in più ogni giorno e la necessità di razionalizzare gli spazi. Lavori fermi per il nuovo Salesi? Non direi, a settembre vedrete che demoliremo la vecchia centrale impianti e l’attuale morgue". Infine il consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Ausili: "Le vecchie amministrazioni comunali hanno sottovalutato la viabilità di Torrette, adesso iniziamo a mettere le cose a posto. Attendiamo con attenzione l’Ultimo Miglio, l’opera necessaria per aiutare un quartiere che ha troppo sofferto".