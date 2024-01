Inaugurazione anno giudiziario: "Organico ancora carente, si lavora sui nuovi spazi"

"Nell’anno trascorso si è ottenuto una riduzione degli arretrati, un aumento della produttivita degli uffici e una diminuzione della durata dei procedimenti. Un complessivo miglioramento della giurisdizione, malgrado le intuitive difficoltà generate da perduranti carenze di organico e da un quadro normativo per molti aspetti profondamente innovato". Così il procuratore generale Roberto Rossi e il presidente della Corte di Appello di Ancona Luigi Catelli, anticipano un quadro in vista dell’anno giudiziario per il distretto marchigiano che si inaugura oggi al tribunale. La cerimonia, con gli interventi anche in termini di dati, è fissata per le 10. Sarà presente Tullio Morello, magistrato consigliere del Csm che aveva definito la Cartabia "una riforma canaglia".

Punto dolente il carcere di Ancona, a Montacuto, dove la carenza di personale e l’eccessivo sovraffollamento "non è più tollerabile". Proprio ieri si è registrato il terzo detenuto morto in meno di un mese. Nella situazione generale restano i punti cronici della giustizia, fatta anche di spazi in cui operare. Da più di cinque anni si parla dell’urgenza di trasferire alcuni uffici giudiziari come la sede della Corte di Appello, oggi ubicata in via Carducci, la sede della Procura generale in via Matteotti e il Tribunale di Sorveglianza, che si trova al Viale della Vittoria. Sul fronte della situazione carceraria "i problemi di sovraffollamento mostrano - sostengono sempre Rossi e Catelli - una situazione di non particolare allarme, con la significativa eccezione dell’Istituto di pena di Ancona, Montacuto, dove, a fronte di una presenza di detenuti superiore alla capienza (310 detenuti per 257 posti), si registra altresì una significativa carenza nell’organico del personale di polizia penitenziaria, pari al 34% dell’organico previsto, percentuale che si attesta ben oltre i livelli di tollerabilità".

Nuovi spazi. "Dal 2021 si è preso in considerazione l’acquisto da parte del Demanio del Palazzo - spiegano Rossi e Catelli - della ex sede Inps di piazza Cavour, inutilizzata dalla primavera 2016 e di proprietà di "Investire Sgr"; la procedura per la redazione della stima per l’individuazione del più probabile prezzo di acquisto è in dirittura di arrivo, ed è di questi giorni la notizia che il prezzo da ultimo congruito per l’immobile dagli organi centrali e regionali dell’Agenzia del Demanio potrà essere accettato dal Fondo Fip proprietario, il che renderà possibile a breve il trasferimento di proprietà, e quindi la realizzazione in un futuro non lontano". Un altro settore d’intervento riguarda la sistemazione degli archivi del Distretto. "È in fase avanzata di definizione - dicono Catelli e Rossi - il progetto per la realizzazione di un Polo archivistico regionale del Ministero della Giustizia all’ex "Caserma Saracini" di Falconara".