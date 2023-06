Inaugurazione Bipersonale e Opera Pittorica a Belvedere, domani la Festa di San Pietro Apostolo

Inaugura domani alle 17.45, per la Festa del patrono San Pietro Apostolo, la bipersonale, all’ex Convento delle Clarisse in piazzale Risorgimento, della pittrice Tina Loiodice e della fotografa Elisabetta Fusciani (aperte poi dalle 21 alle 23). Seguirà l’inaugurazione dell’opera pittorica "Benvenuti a Belvedere" che sarà poi posizionata su una facciata muraria del centro. Dopo la messa sollenne delle 18.30, alle 21.15 si terrà il concerto della Banda Musicale Cittadina in piazza Martiri Patrioti.