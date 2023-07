Inaugurazione di 'Colori e Riflessi', Mostra della Pittrice Maria Rosa Grimaldi a Staffolo

Sta per inaugurare ‘Colori e riflessi’, mostra della pittrice Maria Rosa Grimaldi alla collegiata di San Francesco di Staffolo. Domani alle 18 l’inaugurazione della mostra che resterà aperta fino al 20 agosto tutti i sabato e le domeniche e nei festivi, dalle 18 alle 20. Maria Rosa Grimaldi è nata a Genova, dove svolge la sua attività artistica, ma ha le sue radici a Staffolo, paese di origine della sua famiglia. Ha esposto in numerose mostre e ha vinto numerosi premi, in particolare il primo premio Matteo Montermini a Genova con il quadro "Staffolo-porta Venezia". Alcune sue opere sono state pubblicate in vari numeri della Rivista "Export art culture and lifestyle magazine". La tecnica utilizzata dalla pittrice genovese è quella della pittura a olio che le consente di rappresentare immagini luminose, giocate sull’accordo cromatico forte e caldo, infondendo un vigore particolare ai dipinti.