Incantati da Sinner. Prodigio del tennis

Sinner, prodigio del tennis italiano, ha appena vinto Australian Open 2024. Nel torneo ha battuto il n.5 del mondo Rublëv, il n.1 Djokovic ed in finale il n.3 Medvedev, recuperando con determinazione da un 2-0 e diventando così protagonista di una partita leggendaria. La freddezza di Sinner nei momenti di tensione è ammirevole, così come il coraggio che dimostra nei momenti più importanti e fondamentali della partita, nonostante la sua ancora giovane età. Oltre ad avere un’ottima tecnica, sono testa e strategia sono i suoi veri punti di forza. Non dimentichiamoci che grazie al suo carisma e alla sua bravura la squadra di tennis italiana nel 2023 ha vinto anche la Coppa Davis, impresa che non riusciva all’Italia dal 1976 con Panatta capitano della squadra. Sinner nasce a Sesto, in Trentino Alto Adige nel 2001. La sua carriera agonistica inizia a 13 anni, età in cui decide di dedicarsi completamente al tennis e di lasciare da parte lo sci, altro sport di cui poteva essere una promessa. Inizia la sua carriera a San Candido dove tutt’oggi è accolto come un figlio, anche se da anni ha seguito il suo allenatore a Montecarlo, città in cui vive e si allena. Questo ragazzo talentuoso, educato e solare, è riuscito a conquistare il cuore degli italiani e a farli riappassionare a questo coinvolgente sport. C’è poco altro da dire sul tennista che ha fatto innamorare l’Italia, solo una cosa è sicura: dobbiamo tenere gli occhi aperti sui prossimi tornei e continuare a tifare per lui.

Mattia Campitelli 3B