Incarico in Regione, ai saluti un altro dirigente del Comune

Incarico in Regione, via un altro dirigente dal Comune di Fabriano. Ad annunciare la novità è il consigliere comunale di maggioranza Paolo Paladini che, tramite social network, utilizza l’arma dell’ironia: "Per carità… non si dica poi che l’assessore regionale Chiara Biondi (nella foto) non voglia bene a questo Comune. Gli vuole così bene da indurre, addirittura, uno dei pochi dirigenti di cui dispone ad andare a ’svernare’ in Regione, alle sue dirette dipendenze, per i prossimi tre anni. Ma saranno le solite ’malelingue’…io non ci credo". Un nodo quello della carenza di personale e in particolare di dirigenti che affligge la città della carta ormai da anni. Martedì scorso la giunta regionale ha comunicato di aver dato l’incarico di direzione del settore istruzione, innovazione sociale e sport (deleghe che politicamente sono in capo alla Biondi, ndr) ad un dirigente a tempo indeterminato del Comune di Fabriano per tre anni a decorrere dal prima Aprile 2023. La Regione ha chiesto al Comune il rilascio del provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita e lo stesso dirigente ha chiesto di poter essere collocato in aspettativa per assunzione dell’incarico dirigenziale presso la giunta regionale delle Marche. "Far ripartire Fabriano – ha commentato il sindaco Daniela Ghergo nel riepilogare le assunzioni effettuate nei suoi primi mesi di mandato e quelle in vista per il prossimo futuro – significa anche rafforzare la struttura amministrativa dell’ente comunale con un piano di assunzioni che immetta energie fresche e nuove competenze a servizio della città". Sono 35 i nuovi dipendenti.

sa. fe.