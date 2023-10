Incasso al progetto: "Una vela per tutti"

Lo spettacolo "Battiti di Musica", organizzato dal Rotary Club Ancona Conero in collaborazione con l’associazione culturale Sulvic, si terrà domenica 22 ottobre alle 17.30 al Teatro delle Muse di Ancona. L’ingresso allo spettacolo è di 25 euro, con prevendita dei biglietti presso la biglietteria in via della Loggia (per informazioni 071.52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org), aperta oggi e domani dalle 9.30 alle 14.30, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 13.30 e domenica dalle ore 16.30 fino all’inizio dello spettacolo. L’intero incasso sarà devoluto al progetto solidale "Una vela per tutti", promosso dall’Ancona Yacht Club.