Incastrati e multati i "furbetti" dei rifiuti

Una donna lascia i rifiuti a terra, vicino ai contenitori della raccolta differenziata di Piazza Baccio Pontelli e se ne va ma qualcuno se ne accorge, viene identificata e sanzionata. Un altro signore, sempre in piazza Baccio Pontelli, lascia i rifiuti in strada e se ne va come se nulla fosse. Giro di vite dell’amministrazione comunale contro i furbetti dei rifiuti: in arrivo due nuove fototrappole per stanare chi non rispetta le regole. Solo per restare agli ultimi giorni due i casi al vaglio della polizia locale. Prima la donna che avendo lasciato i suoi rifiuti vicino ai contenitori della differenziata se n’è andata tranquillamente noncurante né del decoro pubblico né del rispetto di chi abita in zona.

"Rintracciata dalla Polizia locale a seguito di attività ispettiva e sommarie informazioni raccolte – spiegano dal Comune - la donna è stata identificata e sanzionata a norma di legge". Un gesto che alla donna costerà 160 euro, come previsto dal relativo regolamento comunale. "Gli stessi agenti – aggiungono da piazza Indipendenza - stanno effettuando approfondimenti anche per risalire a un altro cittadino che, sempre in piazza Baccio Pontelli, ha lasciato i propri rifiuti in strada come se niente fosse". Al riguardo la Polizia locale ricorda che stanno completandosi tutti gli atti amministrativi necessari per l’attivazione di due fototrappole che serviranno ad "implementare l’attività di controllo e dunque installate di volta in volta nelle zone che hanno riscontrato in passato maggiore criticità".

"Pronta anche una cartellonistica adeguata – aggiungono - che informa della videosorveglianza attiva secondo le ultime linee guida sulla privacy". "L’invito – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alessandro Tesei accanto al commissario Anna Grasso, responsabile del settore tutela ambiente e animali per la polizia locale - è alla collaborazione dei cittadini. Ad indignarsi quando si vedono persone abbandonare rifiuti o non raccogliere le deiezioni canine. Un invito a metterci la faccia, magari anche beccandosi parole poco carine. Perchè se in tanti siamo a richiamare all’educazione, chi non la rispetta si stancherà di continuare a essere ripreso".

Solo per restare agli ultimi giorni sono due le persone beccate ad abbandonare rifiuti e chiamate alle loro responsabilità e l’amministrazione comunale ha investito sull’incremento delle fototrappole per stanare i furbetti dei rifiuti.