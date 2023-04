Incastrato il dipendente ladro Forzava le macchine dei ticket per raccogliere le monete

di Pierfrancesco Curzi

Rubava spiccioli dalle macchinette dei biglietti a bordo dei mezzi, nei guai un dipendente di Conerobus. L’uomo, un anconetano di 46 anni, è stato incastrato dalle indagini della squadra mobile di Ancona guidata da Carlo Pinto ed è accusato di peculato aggravato e continuato in danno della stessa ditta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti si sarebbe impossessato di una somma di denaro pari a 1700 euro, raggranellata dopo aver forzato svariati dispositivi montati a bordo degli autobus per la distribuzione dei titoli di viaggio.

L’uomo individuato e denunciato dalla polizia è dipendente Conerobus da svariati anni e la sua mansione è legata alle officine e al deposito dell’azienda. I fatti accertati risalgono al mese di ottobre del 2022 e sono andati avanti fino ai giorni scorsi, quando la mobile lo ha fermato e denunciato. Si parla di ben ventuno appropriazioni di denaro sottratto dalle macchine. L’uomo si serviva di un cacciavite per forzare abilmente i distributori senza danneggiarli, impossessandosi successivamente delle monete contenute.

Al termine delle appropriazioni, il dipendente ripristinava i distributori senza lasciare traccia visibile. I prelievi di monete avvenivano quando i mezzi rientravano in deposito. Le macchinette hanno un sistema che contabilizza il numero dei biglietti acquistati e dunque in cassa dovevano esserci determinati ammontare, invece spesso erano vuote. Ammanchi costanti e ripetuti che hanno spinto i responsabili del servizio a vederci chiaro. Da qui la comunicazione alla presidenza che ha disposto un accertamento. In sei mesi ben 21 dispositivi sono stati alterati, ormai le evidenze su un ammanco forzato di denaro erano comprovate. Da qui la decisione da parte della direzione di Conerobus, lo ricordiamo la più grande azienda del trasporto pubblico locale delle Marche, di segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

La squadra mobile dorica ha avviato la sua attività arrivando a raccogliere presto prove inconfutabili sulle responsabilità del 46enne che adesso, oltre alle conseguenze penali, rischia anche di perdere il posto di lavoro. L’attività investigativa ha permesso ai poliziotti della questura di Ancona di accertare i ventuno episodi di peculato, nel corso dei quali il dipendente, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, avrebbe sottratto la somma di denaro. La squadra mobile si è servita dell’ausilio di attività tecniche che hanno sgomberato qualsiasi dubbio sulle responsabilità del dipendente Conerobus che ora dovrà spiegare il perchè del suo atteggiamento ripetuto nel tempo.