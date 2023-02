Incendi, al parco del Conero è già ora di prevenzione

Gli incendi minacciano il Parco del Conero: tra il Parco e il gruppo Vab Marche è in essere una convenzione che prevede una presenza costante nel fine settimana e nei giorni festivi di almeno una pattuglia di uomini e donne in giacca arancione. "I Volontari antincendio boschivo sono una risorsa fondamentale e il nostro obiettivo è rafforzare la sinergia", afferma Daniele Silvetti, presidente del Parco, che ha accolto nella sede dell’Ente i rappresentanti che sono parte della Protezione civile regionale. Il 2022 è stato un anno che non ha presentato particolari criticità per gli incendi anche grazie ad un tavolo di prevenzione e coordinamento voluto dal prefetto di Ancona con il Parco, i quattro comuni, i carabinieri forestali e la protezione civile che sta dando evidenti risultati. "Ringrazio il prefetto Pellos per la grande attenzione ed operatività dimostrata nei confronti della tematica fin dal suo insediamento. La prevenzione sta vivendo una svolta fondamentale dando al territorio, ai cittadini e ai turisti le giuste garanzie per una accessibilità ed una fruizione in sicurezza". Il futuro potrebbe prevedere ulteriori sinergie. "Il Consiglio direttivo sta valutando alcune soluzioni per offrire un presidio di pronto intervento nel cuore del parco da mettere a disposizione anche dei Carabinieri Forestali per il quale torneremo a breve a confrontarci con il colonnello Nardi e che consenta ai Vab, in caso di necessità di pronto intervento, di guadagnare tempo rispetto alla loro centrale a Torrett". I volontari sono impegnati in un censimento e mappatura degli idranti. "Il loro lavoro è prezioso – spiega Marco Zannini, direttore dell’Ente parco – perché oltre a svolgere vigilanza antincendio sono abilitati al taglio e recupero di alberi caduti o pericolanti".

Silvia Santini