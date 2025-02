Incendi boschivi e parco nazionale. Summit col prefetto

L’attività di prevenzione antincendio, le molte eccellenze racchiuse in questo scrigno di biodiversità che è il Parco del Conero sono stati al centro della visita concessa dal prefetto di Ancona Maurizio Valiante ai vertici del Parco del Conero. Il presidente Luigi Conte e il direttore Marco Zannini hanno illustrato le peculiarità di questo parco che tocca 4 comuni (Ancona, Camerano, Numana, Sirolo), presentato le principali attività di tutela e conservazione che l’Ente parco ha posto in essere e quelle legate alla promozione e alla valorizzazione che sono finalizzate a far sì che tutti i visitatori fruiscano del Parco in maniera sostenibile, avendo la consapevolezza che si trovano in un’area fragile i cui equilibri vanno preservati con l’impegno di tutti.

Al prefetto è stata consegnata la cartografia della sentieristica ufficiale del Parco e copia del materiale informativo in distribuzione al Centro Visite del Parco del Conero. Tra questi anche il decalogo realizzato in collaborazione con l’associazione Popoli&Lupi con le norme di comportamento da tenere per evitare di attirare il lupo o per allontanarlo in caso di incontri accidentali. Inoltre è stato illustrato anche l’iter in corso per la trasformazione del Parco Regionale del Conero a parco nazionale. "Tenevamo particolarmente ad incontrare il prefetto Valiante che ringraziamo per averci ricevuto – ha detto il presidente Luigi Conte – Il presidio e la tutela del territorio sono tratti comuni della nostra azione e il confronto è stato franco e aperto". "Al Prefetto - ha concluso Conte - abbiamo rinnovato l’invito, appena gli sarà possibile, a venire in visita al Parco per fargli esplorare alcuni scorci tra i più belli e suggestivi di questa area protetta così che possa rendersi conto di persona della meraviglia racchiusa in questo territorio".