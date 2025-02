Incendiarono un’auto per gelosia. Padre e figlio sono stati condannati

Appiccarono il fuoco ad un’autovettura, con le fiamme che si propagarono ad altre due, finendo per distruggerne tre. Padre e figlio residenti in Vallesina, imputati per gli incendi dolosi della notte del 30 giugno 2023 a Rosora, condannati rispettivamente a tre anni e tre anni e nove mesi di reclusione. I fatti avvennero in via XX Settembre e i roghi furono domati dai vigili del fuoco. Sul posto intervennero anche i carabinieri che, in seguito ad una meticolosa attività di indagine, riuscirono a risalire ai presunti responsabili. I due uomini, padre e figlio, avrebbero infatti preso di mira un 40enne per ragioni di gelosia. Il figlio, in particolare, avrebbe sospettato che il coetaneo – la vittima dell’auto a fuoco – intrattenesse una relazione con la sua ex. Motivi privi di fondatezza, sicche´ la ex era un’amica del 40enne e della sua famiglia. L’incendio, come noto, avvolse altri due mezzi fermi in sosta nel cuore del paese. Giovedì, il giudice del Tribunale dorico Paola Moscaroli ha condannato il padre a tre anni di reclusione e il figlio, gia` confinato agli arresti domiciliari, e` stato condannato a tre anni e nove mesi. A lui è contestata anche l’aggravante dello stalking. La parte civile era difesa dall’avvocato Luca Polita. Rinviata in sede civile la discussione relativa alla quantificazione dei danni e al successivo risarcimento.