Incendio a Rosora, Tre Auto Carbonizzate, Ombra del Dolo

Divampano le fiamme nella notte e divorano tre automobili in sosta: c’è l’ombra del dolo nell’incendio scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì, attorno all’1 e 30. A dare l’allarme è stata una residente che spiega: "Un grandissimo spavento, le fiamme erano altissime: sembrava di essere in un film".

Siamo tra le ex scuole elementari e lo stabile dell’asilo vicino a una palazzina di case popolari. Fortunatamente le fiamme non hanno interessato le palazzine vicine e non ci sono stati feriti né intossicati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento jesino. A essere divorato dalle fiamme una Fiat Punto, una Fiat Bravo e una terza macchina andata completamente carbonizzata. Le cause dell’incendio non sono certe ma non si esclude la pista dolosa.

Un proprietario in particolare avrebbe riferito di pensare ad una sorta di vendetta. Sulla vicenda che ha scosso un’intera comunità indagano i carabinieri sopraggiunti nella notte per fare chiarezza, ricostruire i fatti e ascoltare i testimoni.