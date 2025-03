Incendio alla Geax, l’assoluzione di Sauro Tonti è irrevocabile

Incendio alla ditta Geax di Osimo, specializzata in trivelle, è diventata irrevocabile la sentenza di assoluzione per Sauro Tonti, imprenditore osimano accusato di aver provocato il rogo. Tonti era stato rinviato a giudizio per i reati di incendio e tentato incendio aggravato ai danni dell’azienda concorrente e ha affrontato un processo al tribunale di Ancona. L’assoluzione per Tonti, arrivata a maggio 2024, ora è definitiva. E’ state emessa a conclusione di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale con cui l’imputato, difeso dall’avvocato Francesca Di Ciommo, è stato assolto con formula piena da entrambi i reati contestati.

Tonti è stato assolto perché il fatto non sussiste per il tentato incendio e per non aver commesso il fatto per il reato di incendio aggravato, con le più ampie formule liberatorie. Dopo sei anni di processo, caratterizzato da un’istruttoria complessa e da una lunga fase dibattimentale all’imprenditore viene riconosciuta la propria estraneità ai fatti e si chiude una vicenda che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita personale e professionale. L’incendio era divampato il 4 marzo del 2017 e venne definito doloso dagli inquirenti. I danni erano stati ingenti, 430mila euro. Erano state le indagini dei carabinieri ad aver portato gli inquirenti ad ipotizzare la responsabilità di Tonti. I militari avevano messo un gps in una tanica che era stata occultata in un campo vicino. Seguendone gli spostamenti erano arrivati alla ditta concorrente. Dal processo però è emerso che non c’entrava nulla.