Incendio alla raffineria, il sindaco:: "Presto una simulazione di evacuazione"

Dopo l’incendio alla raffineria Api di Falconara di venerdì notte, il sindaco Stefania Signorini conferma al Carlino: "Vorremmo realizzare, il prima possibile, una simulazione di evacuazione effettiva per la popolazione in caso di incidente. Sabato mattina ho avanzato la richiesta in Prefettura, che ringrazio per la comprensione, proprio come avevo già fatto in precedenza. Credo che presto potremmo arrivare ad una piena concertazione con gli altri soggetti coinvolti".

Il primo cittadino Signorini lo chiarisce alla luce delle richieste dei cittadini che vivono nei quartieri a ridosso dello stabilimento, come Fiumesino e Villanova. "In passato ne avevamo realizzata una per posti di comando. Ora vorremmo fare una simulazione più strutturata". Sull’ultimo evento, classificato di ‘tipologia 1’ dai vigili del fuoco, il sindaco spiega che "ha comportato l’attivazione del Piano di emergenza interno della raffineria e non del Piano di emergenza esterno, in capo alla Prefettura, che si occupa anche delle comunicazioni. Una precisazione che appare doverosa, relativamente alle competenze. Se fosse stato attivato il Pee, ricordo che può essere previsto l’utilizzo del sistema di messaggistica It Alert".

Tornando all’incendio, sarebbe stato determinato dalla rottura di una tubazione dell’impianto di desolforazione del gasolio. Incendio poi risolto in circa mezz’ora dalle squadre interne della ditta, assieme al supporto dei vigili del fuoco. La Procura attende la relazione dei vigili del fuoco.