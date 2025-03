Incendio all’Api. Guasto alle tubazioni dell’impianto di gasolio. Il boato e le fiamme

Sarebbe stata la rottura di una tubazione dell’impianto di desolforazione del gasolio a determinare l’incendio, venerdì alle 22.30, alla raffineria Api. Sebbene le cause, ha chiarito ieri il comandante provinciale dei vigili del fuoco Pierpaolo Patrizietti, "dovranno essere verificate". Di sicuro "l’incendio è stato risolto in una mezz’ora dalle squadre interne", mentre quelle arrivate da tutta la regione – 25 unità dal capoluogo, oltre Jesi, Senigallia, Macerata e Fermo – "hanno fatto assistenza". Le restanti operazioni sono state completate nell’arco di cinque ore, fino alle 3.30, nonostante il personale addetto alla sicurezza dello stabilimento avesse già circoscritto il rogo e ben prima della mezzanotte erano arrivate rassicurazioni. La torcia, rimasta visibile a distanza, è stata mantenuta come dispositivo tecnico di protezione per consumare il materiale infiammabile nella tubazione. In via precauzionale è stato curato il raffreddamento, conclusosi nella nottata. Nel mentre, però, la città ha vissuto quei minuti in apnea, ripiombando nell’apprensione degli episodi precedenti. L’ultimo, 24 febbraio 2022.

Anche in quella circostanza, come venerdì, per fortuna non c’erano stati feriti. Spavento sì, quello dei falconaresi. Che hanno riferito di aver avvertito "un boato che ha fatto tremare gli infissi di casa, come un’esplosione, seguito dall’innalzamento della fiamma e dal fumo". Flaminia chiusa per alcuni minuti, sul posto anche autorità comunali, forze dell’ordine, Polizia locale, Protezione civile e 118. Per accertare cosa sia successo in raffineria, che ha potuto proseguire l’attività ad eccezione della parte "fermata" per le verifiche, la Procura attende la relazione dei vigili del fuoco. Si va verso l’apertura di un fascicolo per incendio, al momento senza indagati. Gli altri sviluppi sono arrivati ieri mattina, dopo il vertice convocato in Prefettura dal prefetto Maurizio Valiante, cui hanno partecipato il viceprefetto Davide Garra, il sindaco Stefania Signorini, il vice Valentina Barchiesi e l’assessore all’Ambiente Elisa Penna, il comandante Vvf Patrizietti, il vicario del questore, carabinieri e finanzieri dei rispettivi Comandi provinciali, rappresentanti della Protezione civile regionale, dell’Arpam, dell’Ast, nonché dell’Api. Riepilogando la cronologia della serata, l’evento è stato classificato dai vigili del fuoco come ‘tipologia 1’, che comporta l’attivazione del Piano di emergenza interno e non quello esterno (mentre la comunità chiedeva di essere informata): se fosse scattato il Pee, sarebbe entrato in funzione l’It Alert con avvisi in automatico sui telefoni dei cittadini. Qualità dell’aria, i primi risultati appaiono positivi: l’Arpam e l’Ast di Ancona, si è letto in una nota del Comune, "hanno illustrato i risultati dei monitoraggi effettuati sia mediante le centraline già installate, sia mediante gli specifici rilevatori canister. I sensori hanno svolto controlli su benzene, particolato e sostanze volatili non metaniche e su anidride solforosa. In tutti i casi i valori sono risultati nella norma e, in particolare, molto al di sotto dei valori limite fissati dalla normativa e quindi non nocivi per la salute dei cittadini".