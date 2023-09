Incendio all’ex istituto Ipsia durante lo sgombero dei locali

Hanno visto il fumo propagarsi dalle finestre, poco prima che su via Veneto uscissero gli alunni delle Leopardi. Paura ieri in centro per un incendio divampato all’ex Ipsia di via Curtatone. All’interno dell’immobile, che confina su un lato con l’ex palazzetto dello sport di via Veneto, era in corso lo smantellamento di alcune attrezzature ancora presenti nella ex scuola superiore che è stata recentemente venduta. Poco prima delle 13, mentre una ditta stava tagliando con un frullino la struttura in ferro di un depuratore d’aria, ha preso fuoco il materiale isolante interno all’apparecchio. Ad innescarle sarebbero state alcune scintille che il frullino ha provocato nel tagliare la lamiera. In pochi minuti il materiale si è incendiato creando soprattutto molto fumo e uno sgradevole odore che si è propagato fino a piazza Pertini. Ai vigili del fuoco le prime chiamate sono arrivate dai residenti che hanno visto la nuvola nera uscire dagli infissi. Per un attimo si è temuto che l’incendio fosse opera di qualche sbandato visto che all’interno dell’ex Ipsia e anche della zona non sono nuovi certi fatti. In realtà c’era la ditta che stava lavorando al suo interno. Gli operai hanno atteso l’arrivo dei pompieri che hanno spento le fiamme in poco tempo. Il depuratore è stato portato all’esterno dove sono state completate le operazioni di spegnimento. All’interno dell’immobile non sono stati segnalati ulteriori danni. I vigili del fuoco hanno controllato che non ci fossero altre parti interessate dall’incendio. Per sicurezza è stata chiusa la strada durante le operazioni. ma. ver.